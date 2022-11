Marka jest nowa, ale mowa o 10. pod względem wielkości banku w Polsce, z aktywami rzędu 40 mld zł, ok. 22 mld zł kredytów i 1 mln klientów. VeloBank powstał w ramach przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, która została przeprowadzona na przełomie września i października. Zdrowa część działalności GNB została przeniesiona do instytucji pomostowej pod nazwą Bank BFG. Została ona stworzona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny we współpracy z ośmioma największymi bankami komercyjnymi, które przeznaczyły ponad 3 mld zł na spółkę System Ochrony Banków Komercyjnych, posiadacza mniejszościowego pakietu akcji instytucji pomostowej.