W I kwartale polska gospodarka może skurczyć się w porównaniu do 2022 r. - wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny komentując dane GUS. Ekonomiści PIE spodziewają się, że w IV kwartale br. wzrost spowolni do 1,0-1,5 proc., a w całym 2023 r. wyniesie ok. 1,5 proc.

We wtorek Główny Urząd Statystyczny we flash szacunku podał, że PKB Polski w III kwartale br. wzrósł o 3,5 proc. rdr wobec wzrostu o 5,8 proc. rdr w II kw. 2022 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł w III kw. o 0,9 proc. Reklama Ekonomiści PIE zwrócili uwagę, że wzrost PKB ponownie spowolnił w III kwartale. "Oczekujemy słabszych wyników zarówno w nadchodzących miesiącach, jak i pierwszej połowie roku. Dołek spowolnienia przypadnie na I kwartał – polska gospodarka może skurczyć się w porównaniu do 2022 r." - poinformowali ekonomiści Instytutu we wtorkowym komentarzu. Spodziewają się oni umiarkowanego wzrostu wydatków gospodarstw domowych. "Szybciej rosną wydatki publiczne oraz prawdopodobnie inwestycje. To efekt nakładów firm przemysłowych, które pomagają redukować zużycie energii" - zaznaczyli. Ekonomiści dodali, że na wynikach negatywnie ciążyć będzie saldo handlu zagranicznego. Reklama Inflacja w październiku. GUS podał dane Zobacz również Zdaniem PIE perspektywy dalej są negatywne. "Spodziewamy się, że w IV kwartale wzrost spowolni do około 1,0-1,5 proc. Aktywność przedsiębiorstw przemysłowych będzie słabsza z uwagi na niższy popyt zagraniczny oraz problemy sektorów energochłonnych" - poinformowali. Ich zdaniem zdecydowanie spowalnia również aktywność na rynku budowlanym – to konsekwencja podwyżek stóp procentowych przez RPP. PIE prognozuje, że w całym 2023 r. wzrost gospodarczy oscylować będzie w okolicach 1,5 proc. Ekonomiści spodziewają się jednak, że druga połowa roku powinna przynieść ożywienie wydatków konsumpcyjnych oraz "wciąż przyzwoite nakłady inwestycyjne". Głównym ryzykiem - ich zdaniem - jest stan koniunktury w Europie Zachodniej – dotychczasowe prognozy wskazują na odbicie w wakacje. Zdaniem Instytutu Polska odczuje przedłużające się spowolnienie w państwach UE. Wstępny szacunek PKB w III kwartale br. GUS poda 30 listopada. Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej. (PAP)