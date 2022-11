Szef NBP podczas czwartkowej konferencji prasowej poinformował, że "wszystkie prognozy, w tym nasza projekcja wskazują, że dalsze spowolnienie aktywności polskiej gospodarki w kolejnych kwartałach jest pewne i bardzo znaczące".

Według Glapińskiego będzie to powodowało "bardzo silne ograniczenie krajowej presji popytowej". "Będzie oddziaływała bardzo silnie dezinflacyjnie" - dodał.

Prezes NBP zaznaczył, że jednocześnie w krótkim okresie "inflacja będzie jeszcze podbijana przez wtórne efekty wzrostu kosztów, kolejne fale tego źródła wzrostu cen". Zaznaczył, że chodzi głownie o koszty energii, a także sygnalizowane zmiany w tarczy antyinflacyjnej rządu.

"Ta tarcza ulegnie znacznemu ograniczeniu - szacujemy wstępnie, że być może obejmie ok. 50 proc. siły oddziaływania tarczy do tej pory" - wskazał. (PAP)

Inflacja będzie się wyraźnie obniżać

W najbliższych miesiącach inflacja najprawdopodobniej pozostanie nadal wysoka, a na początku przyszłego roku może jeszcze nieco wzrosnąć na skutek zmian w tarczy antyinflacyjnej - powiedział w czwartek prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że od II kw. 2023 r. inflacja będzie się wyraźnie obniżać.

Podczas konferencji prasowej szef banku centralnego stwierdził, że w najbliższych miesiącach inflacja najprawdopodobniej pozostanie nadal wysoka, a na początku przyszłego roku: w styczniu, lutym może jeszcze nieco wzrosnąć, co będzie wynikało z zapowiadanych zmian w tarczy antyinflacyjnej.

"Zgodnie z naszą projekcja, od II kw. przyszłego roku inflacja będzie się wyraźnie obniżać" - poinformował.

Przypomniał, że w przyszły poniedziałek NBP opublikuje projekcję inflacji.(PAP)

Inflacja w 2025 r. powinna wrócić w granice średnioterminowego celu NBP

Inflacja w 2025 r. powinna wrócić w granice średnioterminowego celu NBP - ocenił w czwartek prezes NBP Adam Glapiński. Jak zastrzegł, w najbliższych miesiącach inflacja może jednak jeszcze wzrosnąć.

Jak mówił na konferencji prasowej Glapiński, przyspieszenie tempa powrotu inflacji do celu wiązałoby się z wysokimi kosztami społecznymi i gospodarczymi, w tym w postaci silnego wzrostu bezrobocia. "Gdybyśmy zbyt szybko chcieli powrócić do celu inflacyjnego, spowodowalibyśmy recesję gospodarczą ze wszystkimi negatywnymi skutkami, w tym z bezrobociem. Trzeba działać rozważnie" - oświadczył prezes NBP.

Jego zdaniem pożądany jest stopniowy powrót inflacji do celu średniookresowego. "Chcemy, aby inflacja spadała stopniowo a nie skokowo" - stwierdził.

Podkreślał, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej o niezmienianiu poziomu stóp procentowych to nie jest wybór między zapewnieniem stabilności cen, a jego brakiem. "To jest decyzja o tempie powrotu inflacji do celu" - zaznaczył Glapiński.

Jak mówił prezes NBP, w najbliższych miesiącach inflacja może jednak jeszcze wzrosnąć, wynika to jednak z szoków surowcowo-energetycznych, dodatkowo pewne podbicie inflacji może nastąpić z powodu zapowiedzianego wycofania części rozwiązań tzw. tarcz antyinflacyjnych. Dodał, że zapowiedziane ograniczenie tarczy antyinflacyjnej obejmie ok. 50 proc. oddziaływania do tej pory.