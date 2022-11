W piątek Komisja Finansów Publicznych omawiała poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej.

Komisja zaakceptowała poprawki zgłoszone przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsza dotyczy podniesienia pułapu dochodów powiatu, od których naliczane jest tzw. janosikowe, ze 110 proc. obecnie do 120 proc. po zmianie. Jak mówił podczas posiedzenia KFP wiceminister finansów Sebastian Skuza, poprawka ta to efekt wystąpienia Związku Powiatów Polskich. Druga poprawka KP PiS, zaakceptowana przez komisję, ma na celu zwiększenie limitu dotacji z 15 do 20 mln zł dla Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Odrzucone zostały poprawki opozycji zmierzające m.in. do podniesienia kwot bazowych m.in. na doskonalenie zawodowe nauczycieli czy na nagrody dla nich. Opozycji nie udało się także przeforsować poprawki, której skutkiem byłoby wykreślenie zapisanego w projekcie uprawnienia dla samodzielnego blokowania środków w budżecie, aby przeznaczyć je na obsługę długu publicznego. Opozycja chciała także wykreślenia zapisu o przekazaniu obligacji skarbowych o wartości do 20 mld zł do Funduszu Reprywatyzacji. Posłowie chcieli się dowiedzieć, na co te środki będą przeznaczone.

„Te środki nie są znaczone, na co będą przeznaczone, to jeszcze nie wiadomo” – powiedział w piątek Skuza.

Przypomniał, że w roku bieżącym pieniędzmi z Funduszu Reprywatyzacji zostały dokapitalizowane Gaz System, PGE i Enea na łączną kwotę 8 mld zł i że zapisana w przepisach kwota możliwego dofinansowania Funduszu Reprywatyzacji była wyższa niż ostatecznie wykorzystane 8 mld zł. Poza tym – jak dodał wiceminister – w ramach innych przepisów dofinansowanie uzyskał BGK na kwotę 5 mld zł.

Projekt ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem budżetu na rok przyszły. Przewidziane propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

W projekcie zapisano m.in., że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sferze budżetowej zostanie utrzymany na poziomie z 2022 r., a podstawę ma stanowić 2019 r. Wprowadzona została podstawa prawna dla podwyższenia w 2023 r. kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na Krajowy Fundusz Szkoleniowy – do wysokości ok. 277,5 mln zł, co będzie stanowiło 4 proc. kwoty przychodów ze składki na Fundusz Pracy w 2021 r. W projekcie znalazł się także zapis umożliwiający przekazanie papierów skarbowych o wartości 20 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji.

Ponadto w projekcie wprowadzono możliwość przekazania w 2023 r. przez ministra finansów skarbowych papierów wartościowych uczelniom publicznym na program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz wsparcie potencjału uczelni. (PAP)

Marek Siudaj

