Projekt został przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu.

"Zakłada się, że ilość wolumenu energii zużytego przez gospodarstwa domowe ponad limity przyznane im w ramach ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wyniesie ok. 24 TWh, a koszt wsparcia w zakresie stosowania wobec nich ceny maksymalnej wyniesie 11 mld zł" - czytamy w OSR.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw szacuje się, iż wolumen objęty systemem cen maksymalnych wyniesie 23,1 TWh, a odpowiadający temu wolumenowi koszt wsparcia to ok. 2,6 mld zł. Wolumen objęty wsparciem dla podmiotów użyteczności publicznej w tym podległym jednostkom samorządu terytorialnego wyniesie 23,5 TWh, a koszty wsparcia tej grupy odbiorców wyniosą ok 2,7 mld zł, podano także.

Dodatkowo koszty rekompensat dla odbiorców (poza odbiorcami w gospodarstwach domowych) za dostawy energii w okresie 24.02.2022 r. - do dnia wejścia w życie ustawy. wyniosą 1 mld zł.

Ponadto koszt upustu dla sektora MŚP za oszczędne użytkowanie energii wyniesie ok. 1,8 mld zł. Ponadto, koszty marży sprzedawców pokrywającej koszty ich zaangażowanego kapitału wyniosą ok. 0,6 mld zł.

Całkowite koszty ustawy związane z wypłatą rekompensat dla odbiorców uprawnionych wyniosą 19 759 mln zł. Największe koszty spodziewane są w pierwszym roku obowiązywania ustawy - 13 763 mln zł oraz w kolejnym 4 526 mln zł.

Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu pochodzić będą z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, zasilanego z kolei środkami z wpłat wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu w ramach tzw. kwot wpłaty, o których mowa w projektowanej regulacji.

