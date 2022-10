- To oznacza, że finansowanie potrzeb pożyczkowych sektora finansów publicznych będzie w coraz większym stopniu odbywać się poza budżetem centralnym, przez fundusze. Rząd w ten sposób będzie oddziaływał na popyt i realizował politykę społeczną - podkreśla główny ekonomista Credit Agricole Jakub Borowski. Jak dodaje, to zjawisko niekorzystne dla przejrzystości finansów publicznych, bo utrudnia kontrolę parlamentu nad wydatkami i zadłużaniem. Jeśli chodzi o kwoty nominalne, to zarówno PDP, jak i dług liczony metodologią unijną wzrosną. Ten pierwszy z 1222,8 mld zł w tym roku do 1604 mld zł w 2026 r., a dług liczony metodologią unijną analogicznie z 1560 mld zł w 2022 r. do 2243 mld zł za cztery lata.