Gros tej liczby to Ukraińcy. Wiceszef Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk zwraca uwagę, że w systemie PESEL mamy zarejestrowanych ponad 600 tys. uchodźców w wieku produkcyjnym. - Po 24 lutego podjęło pracę 455 tys. Ukraińców, ale w tej liczbie są też ci, którzy byli w Polsce wcześniej. Można oszacować z tej liczby, że ok. 370 tys. to ci, którzy przyjechali do nas po wybuchu wojny - podkreśla Marczuk. To w większości kobiety wykonujące proste zawody. - Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wynosi ok. 57 proc., to wynik fenomenalny, bo mówimy o uchodźcach, którzy przyjechali do obecnego kraju,. często nie znając języka - podkreśla Bartosz Marczuk.