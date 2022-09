Ale załóżmy, że się sprawdzą. Ile będzie tej radości? Jeśli wyłączymy koszty obsługi długu publicznego, na które ma pójść co dziesiąta złotówka wydawana w przyszłym roku z budżetu, to nominalny (jeszcze przed uwzględnieniem inflacji) wzrost wydatków obniża się do niecałych 22 proc. A jeśli pójdziemy jeszcze dalej i wyłączymy wydatki na armię (oczko w głowie rządzących), to nominalnie wydatki budżetu rosną średnio o 15,5 proc. Co oznacza, że margines ponad inflację robi się nie taki znów duży.