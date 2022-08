Oznacza to wydatek od ok. 60 zł do ponad 145 zł. W praktyce jednak kwota do zapłacenia przy kasie jest znacznie wyższa, bo zeszytów, bloków rysunkowych czy długopisów trzeba kupić więcej niż jedną sztukę. Do tego nasze zestawienie obejmuje towary w najniższych cenach i nie uwzględnia wydatków choćby na podręczniki czy inne niezbędne pomoce szkolne.