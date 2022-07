Ostatnio brukselski think tank Bruegel ocenił, że ograniczenie błękitnego paliwa przez Rosję oznacza konieczność zmniejszenia zużycia gazu przeciętnie o 15 proc. w UE . Pojawia się także coraz więcej informacji o możliwym wznowieniu dużej ofensywy przez Rosjan na Ukrainie. Dolar podobnie jak frank szwajcarski są uznawane za bezpieczną przystań w okresie niepokojów. Waluta Szwajcarii poszybowała wczoraj do 4,92, by później osłabić się do 4,87 zł. - Coraz mocniejszy dolar i widmo recesji w Europie nie sprzyja walutom rynków wschodzących. Dodatkowo polska gospodarka przez ostatni okres stała się bardziej wrażliwa, jest problem z inflacją, z deficytem obrotów bieżących, a także wiarygodnością polityki gospodarczej - ocenia Piotr Bielski, dyrektor departamentu analiz ekonomicznych w Santander Bank Polska. Chodzi m.in. o brak sygnałów o zaostrzeniu polityki fiskalnej, a także o sugestie bliskiego końca podwyżek stóp.