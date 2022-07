Od 13 czerwca polskie firmy ponownie mogą ubezpieczać w KUKE należności eksportowe od kontrahentów ukraińskich. Polisą bez Granic mogą zostać objęte jednak tylko towary lub usługi wyłączone z moratorium płatniczego wprowadzonego 24 lutego przez Narodowy Bank Ukrainy (NBU). Są to przede wszystkim towary pierwszej potrzeby dla ludności, czyli m.in. żywność , leki, paliwa, oraz import krytyczny dla funkcjonowania gospodarki kraju, czyli m.in. dla sektora energetycznego. Ale to niejedyny warunek. Do końca roku KUKE będzie mogła udzielić limitów kredytowych jedynie o wartości 500 mln zł.