Spytać trzeba, czy na pewno pożądanym rozwiązaniem jest sytuacja, w której identyczne uprawnienie przyznawane jest bezwarunkowo wszystkim, w tym również konsumentom spłacającym kredyty oprocentowane w sposób stały. Zwłaszcza że kredytowe stosunki prawne zostały nawiązane w drodze wolnych decyzji uczestników obrotu prywatnoprawnego, kreując konkretne uprawnienia majątkowe obu stron, które powinny być respektowane jako tzw. prawa słusznie nabyte. Istotą zasady społecznej gospodarki rynkowej jest to, że władza publiczna powinna zachować daleko idącą powściągliwość we wkraczaniu w dobrowolne relacje prawne, respektując fundamenty prawa zobowiązań, w tym wolność umów i autonomię woli podmiotów prawa cywilnego.

Szeroki zakres uprawnionych i czysto formalne warunki uzyskania wakacji kredytowych nie wydają się adekwatne do deklarowanego przez prawodawcę celu, jakim jest ochrona kredytobiorców w trudnej sytuacji. Nie sposób też uniknąć przypuszczenia, że regulacja może okazać się betonowym kołem ratunkowym dla całej gospodarki, bo – zamiast ratować precyzyjnie zidentyfikowanych kredytobiorców w potrzebie – zniweczy w ogóle działania zmierzające do zbicia wysokiej inflacji. Warto też pytać, jak powszechne uprawnienie do wakacji kredytowych ma się do zasady dobra wspólnego oraz równości wobec prawa – szczególnie w kontekście sytuacji innych grup społecznych, w tym kredytobiorców nieobjętych regulacją, klientów banków, przedsiębiorców, a także samych banków, co do których apriorycznie przyjęto, że „skoro w przeszłości udzielały kredytów – stać je na koszty wakacji kredytowych”.