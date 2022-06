W tym tygodniu do Warszawy przyleci Elisa Ferreira, unijna komisarz ds. spójności i reform. Ze strony Brukseli odpowiada ona za negocjacje z Polską w sprawie umowy partnerstwa. Gdy wynegocjowano Krajowy Plan Odbudowy (KPO), do naszej stolicy osobiście zawitała szefowa KE Ursula von der Leyen. Wizyta Ferreiry nie oznacza, że umowa jest już gotowa. – Komisarz przyleci z okazji nadchodzącego zatwierdzenia Umowy Partnerstwa, ale będzie też rozmowa na temat ułatwień w przeznaczeniu „starych” pieniędzy na uchodźców – zauważa nasz rozmówca związany z KE. Teoretycznie przed przyjazdem pani komisarz, a konkretnie w środę 29 czerwca, kolegium komisarzy mogłoby umowę zatwierdzić. Ale jak słyszymy ze źródeł w KE, to się nie uda, „ze względów czysto proceduralnych”.