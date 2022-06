Czy będzie to zachęta do przewalutowywania kredytów? Część banków oferuje swoim klientom ugody, w ramach których kredyty są zamieniane na złotowe przy umorzeniu części kwoty pozostającej do spłaty. Bankowcy już od kilku miesięcy zwracali uwagę, że do przewalutowania zniechęcały rosnące stopy procentowe w naszym kraju. Główna stopa NBP została podniesiona z 0,1 proc. na początku października ub.r. do 5,25 proc. na majowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści spodziewają się, że biorąc pod uwagę niemal 14-proc. inflację, na najbliższym posiedzeniu - w środę - RPP znów podniesie koszt pieniądza. Podstawowa stopa NBP może dojść do 6 proc. Oznacza to, że przeciętne oprocentowanie kredytów w złotych znajdzie się w okolicach 9 proc.