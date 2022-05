Teraz resort proponuje utworzenie szeregu nowych paragrafów – zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej, które – jak czytamy w uzasadnieniu projektu – umożliwią identyfikację środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy. – Konieczne będzie przeklasyfikowanie ponoszonych wydatków, co jest dodatkową czynnością do wykonania. Ponadto samorządy, nie czekając na zmianę klasyfikacji, wprowadziły samodzielnie wewnętrze sposoby ewidencjonowania działań pomocowych w sytuacji braku specjalnych zapisów w klasyfikacji budżetowej i teraz będą mogły mieć „podwójne” systemy ewidencjonowania – komentuje Piotr Husejko. Ministerstwo Finansów wskazuje, że samorządy będą miały trzy miesiące od dnia ogłoszenia rozporządzenia na dostosowanie do niego uchwał budżetowych na rok 2022.