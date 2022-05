Wojna była dotkliwa zwłaszcza dla tzw. wschodzących rynków, w tym Polski - doprowadziła do przeceny na giełdzie, a polska waluta biła rekordy słabości, dochodząc do poziomu 5 zł za euro. Po gwałtownych spadkach z pierwszych dni działań wojennych złoty odrobił nieco strat (obecny kurs euro to nieco ponad 4,6 zł), ale WIG20, główny indeks giełdowy, spadał jeszcze w maju (w ostatnich dniach odzyskał nieco grunt, zbliżając się do 1,8 tys. pkt).