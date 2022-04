Zdaniem ekspertów rynek franczyzy zyskałby, gdyby doszło do jego zdefiniowania i uregulowania. Dziś współpraca między stronami takich umów jest niemal dowolna. Co więcej, umowy zwykle nie są negocjowane ani przedstawiane do analizy przed podpisaniem. Do tego franczyzodawcy nie mają obowiązku ujawniania zasad, na jakich działają i co dokładnie zapewniają przyszłym inwestorom, czyli nie oferują projekcji finansowych na podstawie tego, co do tej pory w sieci się wydarzyło. To rodzi dalsze konsekwencje. Bo brak regulacji sprawia, że nie ma dostępu do danych i rynek nie do końca jest policzalny. A to z kolei powoduje, że banki nie chcą oferować finansowania dedykowanego franczyzobiorcom. Traktują ich jak każdego rozpoczynającego nową działalność, co wpływa na atrakcyjność warunków pożyczki. Zamyka to wielu osobom dostęp do franczyzy, która wymaga wkładu własnego średnio od kilku do kilkuset tysięcy złotych.