„W lutym 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o ok. 2,4 mld zł, tj. 8 proc. r/r i wyniosły ok. 32,9 mld zł. W okresie styczeń-luty 2022 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 91,6 mld zł i było wyższe o ok. 20,5 mld zł (tj. 28,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2021 r.” – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza, cytowany w materiale przysłanym we wtorek PAP przez Ministerstwo Finansów.

Jak wynika z danych MF, dochody z VAT w lutym br. były wyższe o ok. 2,5 mld zł, tj. 20,5 proc. r/r i wyniosły ok. 15 mld zł. W okresie styczeń-luty 2022 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 47,6 mld zł i było wyższe o ok. 11,9 mld zł (tj. 33,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2021 r. Z kolei dochody z podatku akcyzowego w lutym br. były na poziomie niższym od dochodów w lutym poprzedniego roku o 0,1 mld zł tj. o 2,6 proc. i wyniosły ok. 4,9 mld zł. W okresie styczeń-luty 2022 r. wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło ok. 10,8 mld zł i było wyższe o ok. 1,1 mld zł (tj. 11,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2021 r.

Resort podał także, że dochody budżetu państwa z PIT w lutym br. były niższe o niespełna 0,1 mld zł, tj. o 1,9 proc. r/r i wyniosły ok. 4,6 mld zł. Narastająco od początku roku, tj. za okres styczeń-luty 2022 r., dochody budżetu państwa z PIT były wyższe o 3,6 mld zł, tj. o 31,1 proc. r/r i wyniosły niespełna 15,3 mld zł.

Z danych MF wynika także, że dochody budżetu państwa z CIT w lutym br. były wyższe o ok. 1 mld zł, tj. 30 proc. r/r i wyniosły ok. 4,3 mld zł. W okresie styczeń-luty 2022 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 9,5 mld zł i było wyższe o ok. 2,8 mld zł (tj. 41,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2021 r.

„Po lutym br. w budżecie odnotowano nadwyżkę w wysokości nieco ponad 11,2 mld zł” – powiedział Sebastian Skuza. (PAP)

autor: Marek Siudaj