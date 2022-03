Rada Polityki Pieniężnej podniosła we wtorek główną stopę procentową o 0,75 pkt proc., do 3,5 proc. Koszt pieniądza jest najwyższy od dziewięciu lat. Ekonomiści spodziewali się podwyżki o 0,5 pkt proc. Inwestorzy na rynku finansowym oczekiwali podniesienia stóp o 1 pkt proc. – Doszliśmy do wniosku, że podwyżka o 0,75 pkt proc. to najbardziej rozsądne posunięcie. Utrzymujemy się w cyklu podwyżek. Jesteśmy zdeterminowani, by obniżać inflację i podnosić kurs złotego. Podwyższyliśmy stopy o 0,75 pkt proc., żeby pokazać, że wojna dużo zmieniła. Ona o 2 pkt proc. podwyższa inflację – wyjaśniał wczoraj Adam Glapiński.