Ponad 22 tys. – to liczba szkód na mieniu w wyniku ubiegłotygodniowych wichur zgłoszonych do ubezpieczycieli odpowiadających za ponad 70 proc. krajowego rynku polis majątkowych. Takie są dane zebrane dla DGP przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU). Sam Powszechny Zakład Ubezpieczeń informował na Twitterze we wtorek o 12 tys. szkód dotyczących nieruchomości