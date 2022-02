Rekordowy okazał się również łączny przyrost zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Przekroczył 100 mld zł. W poprzednich latach kwoty były mniejsze - w pewnej mierze za sprawą tendencji do „repolonizacji”. Premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie mówił o wysokich transferach dochodów z inwestycji przez właścicieli polskich firm . Spowolnienie w inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpiło jednak przed objęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Za to w ub.r. przyrost wydatków na akcje i udziały przekroczył 66 mld zł. W części to zasługa reinwestowanych zysków, czyli pozostawiania wypracowywanych w Polsce nadwyżek w celu dalszego zwiększania skali aktywności działających u nas filii. To zaś m.in. pochodna decyzji organów państwa - Komisja Nadzoru Finansowego ogranicza możliwości wypłaty dywidendy przez banki czy firmy ubezpieczeniowe. Równocześnie z danych NBP wynika, że w grudniu ub.r. „reinwestycje” były ujemne. Odpływ z tego tytułu wyniósł ok. 400 mln zł.