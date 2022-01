- To pokazuje, jak wielka jest skala tego problemu i jak on jest pilny - podkreśla Marcin Duma z United Surveys, firmy, która przeprowadziło badanie. Rozjazd między subiektywną oceną rzeczywistości a statystykami to naturalne zjawisko, ale w ostatnim czasie jest on szczególnie duży. Duma dodaje, że w podobnym badaniu przeprowadzonym w grudniu, zanim Urząd Regulacji Energetyki obwieścił decyzje o podwyżkach taryf za gaz i energię, zarówno średnia mediana, jak i dominanta wynosiły 20 proc., co świadczy o tym, że od tego czasu zdecydowanie przybyło ocen świadczących o wzroście oczekiwań co do wzrostu poziomu ogólnego wskaźnika wzrostu cen.