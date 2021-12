„To wciąż prawdopodobnie nie jest koniec cyklu podwyżek – przy obecnej inflacji spadek wartości oszczędności jest wciąż szybki nawet na tle ostatnich lat. Spodziewamy się wzrostu stóp procentowych przynajmniej do 3 proc. do końca 2022 r.” – napisali w komentarzu po decyzji RPP analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Podkreślili, że bieżące oprocentowanie po wyłączeniu inflacji jest obecnie niskie na tle innych państw UE . „Uważamy, że NBP będzie dążyć do uzyskania podobnych wielkości jak w innych dużych gospodarkach, np. we Włoszech czy Francji. Problemem jest też rozlanie się inflacji. Obecnie ceny ponad 55 proc. produktów i usług rosną w tempie przekraczającym dopuszczalne pasmo wahań dla celu NBP” – stwierdzili.