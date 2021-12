– To, co moglibyśmy zrobić najgorszego, to bardzo intensywnie schłodzić gospodarkę, czy za pomocą polityki monetarnej, czy fiskalnej – mówi jednak w wywiadzie dla DGP Czernicki. Zgadza się z ocenami ekonomistów, że efektem rządowej tarczy antyinflacyjnej będzie zmniejszenie inflacji na początku przyszłego roku do 6,5–7 proc.