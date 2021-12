Obniżone stawki mają być stosowane od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.

Projekt - przygotowany przez Ministerstwo Finansów - trafił do konsultacji, które potrwają do przyszłej środy. W zakresie obniżenia stawek VAT na dostawy energii elektrycznej i energii cieplnej oraz gazu ziemnego projekt rozporządzenia stanowi wdrożenie pakietu antyinflacyjnego.

Jednocześnie projekt zakłada także przedłużenie możliwości czasowego stosowania - do dnia odwołania stanu epidemii - z stawki 0% dla darowizn określonych towarów w obszarze ochrony zdrowia.

Celem niniejszego projektu jest:

przedłużenie możliwości czasowego stosowania - do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - stawki 0% dla darowizn/ nieodpłatnych świadczeń określonych towarów/usług w obszarze ochrony zdrowia,

czasowe (od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 8% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00),

czasowe (od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 8% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii cieplnej,

czasowe (od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 5% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej (CN 2716 00 00)

"W zakresie obniżenia stawki VAT do 8% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego skutek budżetowy wyniesie ok. -700 mln zł, dla energii cieplnej ok. -500 mln zł, zaś w zakresie obniżenia stawki VAT do 5% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej ok. -1 200 mln zł. Łączny skutek budżetowy wyniesie ok. -2 400 mln zł" - czytamy w OSR.

Wyliczenia zaprezentowano w warunkach 2022 r., waloryzując dane za 2018 r. odpowiednimi wskaźnikami makroekonomicznymi.

(ISBnews)