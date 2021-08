Tymczasem w Europie wciąż żywa jest pamięć kryzysów gazowych z pierwszej dekady XXI w., w tym w szczególności tego ze stycznia 2009 r., kiedy to Rosja z dnia na dzień zakręcała kurek z gazem płynącym przez Ukrainę do Europy. W tej samej frankfurckiej gazecie, która napisała o gazowym szantażu Kremla, dwa dni temu ukazał się tekst autorstwa Rainera Seele, szefa austriackiego koncernu OMV i przewodniczącego niemiecko-rosyjskiej izby handlu zagranicznego (AHK), który wprost mówi o tym, że nie ma innej drogi niż sojusz z państwami takimi jak Rosja. – Zakończenie budowy gazociągu Nord Stream 2 przez Morze Bałtyckie z Rosji do Niemiec jest zatem kamieniem milowym dla bezpieczeństwa dostaw w Europie – pisze Seele. Ale za Odrą można też przeczytać opinie zupełnie odmienne. Na przykład „Die Welt” opublikował tekst, w którym pokazywał, jak dobrze Litwa zdywersyfikowała źródła swoich dostaw gazowych, budując w 2014 r. terminal LNG w Kłajpedzie i twierdząc, że to powinno być dla Niemiec przykładem.