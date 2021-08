Nie wszyscy są zadowoleni z efektów tych działań. Trzy wspomniane wyżej regiony postanowiły zwrócić się do Komisji Europejskiej (KE). – Podtrzymujemy nasze stanowisko w tej sprawie, że rezerwa ta powinna zostać podzielona według algorytmu opartego m.in. o liczbę ludności, wartość PKB i poziom bezrobocia – informuje w komunikacie kujawsko-pomorski samorząd, który uważa, że powinien otrzymać co najmniej 2 mld euro, a z rządowej propozycji wynika, że będzie to kwota o ok. 250 mln euro niższa.

Nie jest tajemnicą, że polscy samorządowcy, wykorzystując swoje kontakty w Brukseli (choćby poprzez Komitet Regionów), od dawna zwracają unijnym urzędnikom uwagę na to, w jaki sposób PiS dzieli publiczne środki. W ostatnim czasie lobbing ten dotyczył 24 mld euro grantów z Krajowego Planu Odbudowy, w ramach którego samorządowcy domagali się wprowadzenia mechanizmów gwarantujących sprawiedliwy podział środków (np. komitetu monitorującego, na co PiS zresztą przystał). Teraz stawka jest potencjalnie jeszcze wyższa, bo umowa partnerstwa opiewa na 76 mld euro. Wystarczy, że Komisja nabierze wątpliwości, czy rząd uczciwie i transparentnie podzielił pieniądze . Wtedy może pojawić się problem z przyjęciem umowy partnerstwa i w konsekwencji późniejszego napływu pieniędzy do Polski.

Działania trzech skarżących regionów mają raczej charakter miękki, a już na pewno skarga do KE nie jest tym samym, co skarga do TSUE. Mimo to część naszych rozmówców znających realia funkcjonowania unijnych instytucji zwraca uwagę, że wiele zależy od relacji między rządem danego państwa a KE. A te w przypadku Polski nie są w ostatnim czasie najlepsze. – Podobnie było ze „strefami LGBT” w niektórych samorządach. Najpierw były apele i miękkie naciski na KE ze strony opozycji, by Unia zareagowała, następnie wokół tej sprawy wytworzyła się pewna atmosfera, aż w końcu skończyło się postępowaniem, jakie niedawno Komisja wszczęła przeciwko Polsce. Co prawda jego podstawy są trochę wydumane, bo Komisja powołuje się na brak lojalnej współpracy w tej sprawie z państwem członkowskim, ale faktem jest, że postępowanie wszczęto i dziś stanowi to problem – wskazuje nasz rozmówca.