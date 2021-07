Rentowność 10-letnich obligacji rządowych jest najniższa od lutego. W przypadku Stanów Zjednoczonych zbliża się do 1,2 proc. (spadek rentowności to zwyżka cen papierów dłużnych). Dochodowość takich papierów rządu niemieckiego zbliża się do -0,4 proc. Rentowność polskich „dziesięciolatek” to już niewiele ponad 1,5 proc. To zasługa dobrych danych z gospodarki (jak poniedziałkowe z rynku pracy).