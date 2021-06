Ceny ropy naftowej niedawno sięgnęły najwyższych od dwóch lat poziomów. W końcu się jednak ustabilizowały na poziomie ok. 75 dol. za baryłkę. Rynek czeka teraz na decyzje grupy OPEC+, której posiedzenie zaplanowane jest na najbliższy czwartek. Najwięksi gracze na rynku ropy mają określić nowe poziomy produkcji surowca, by zaspokoić popyt rosnący wraz z ożywieniem gospodarczym. Analitycy twierdzą jednak, że choć najprawdopodobniej dojdzie do zwiększenia wydobycia, to nie na tyle, by ceny znacząco spadły.