Tyle że zeszłoroczny kwiecień był miesiącem pełnego lockdownu. Bardziej reprezentatywne są dane za I kw. Wpłacone składki były wyższe o 3 mld zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

– Sytuacja finansowa FUS w I kw. br. wyglądała stabilnie, mimo trwającej epidemii i związanej z tym trudnej sytuacji w wielu branżach gospodarki – mówi DGP Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ważnym wskaźnikiem pokazującym bieżącą sytuację FUS jest jego „wydolność”: na ile wydatki są pokrywane z bieżących składek. Obecnie to prawie 80 proc., a to oznacza powrót do poziomu sprzed pandemii. W zeszłym roku wydolność spadła okresowo poniżej 75 proc.

Na dobrych wpływach ze składek pośrednio zyskuje kasa państwa. Według ustawy budżetowej w tym roku do FUS miało trafić prawie 59,5 mld zł dotacji. Do końca maja fundusz otrzymał 10,5 proc. tej kwoty. Jeśli dobra sytuacja się utrzyma, to w całym 2021 r. w pozycji „dotacja dla FUS” mogą się pojawić oszczędności budżetowe.

W pierwszym kwartale tego roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 57,5 mld zł składek na ubezpieczenia społeczne. Rok wcześniej było to 54,6 mld zł. Nastąpił wzrost, chociaż w tym roku aktywność części sektorów gospodarki była ograniczona z powodu pandemii koronawirusa. – Może to nie wygląda na spektakularne zmiany, ale odnosimy się do I kwartału 2020 r., który w zasadzie był przedcovidowy – podkreśla Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W kwietniu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 27,4 mld zł, o 8 mld zł (41 proc.) więcej niż rok wcześniej. Porównanie tegorocznych danych z kwietnia z tymi z 2019 r. również wypada korzystnie: pokazuje 12 proc. wzrostu. O ile dane z I kwartału pokazują poepidemiczne odbicie, to kwietniowe – w których widać statystyczny efekt bazy – obrazują też skalę zamrożenia gospodarki rok wcześniej.

Choć wpływy ze składek w porównaniu z zeszłym rokiem w I kwartale wzrosły o 5,5 proc., to jeszcze szybciej odbiły wydatki, które wzrosły o 8 proc.

Zdolność ZUS do regulowania zobowiązań z wpłaconej składki jest w tym roku wyższa niż w czasie kryzysu. – Z każdym miesiącem I kwartału poprawiały się wpływy składkowe w ramach e-składki, a także dane dotyczące liczby płatników składek, osób ubezpieczonych oraz cudzoziemców zarejestrowanych w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Z kolei po stronie wydatków obserwowaliśmy wzrost wypłat zasiłków chorobowych. Mimo to stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych powrócił do poziomów obserwowanych w latach 2018–2019 i osiągnął 79,8 proc. – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Sytuacja finansowa ZUS odzwierciedla to, co działo się na polskim rynku pracy od wybuchu pandemii. Wynik wyraźnie się pogorszył w czasie pierwszej fali, gdy jednym z elementów rządowej „tarczy antykryzysowej” było zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne . Z drugiej strony działanie tarczy uchroniło przed dużymi spadkami zatrudnienia i zapobiegło wzrostowi bezrobocia. Zamknięcie wybranych branż w czasie drugiej i trzeciej fali nie miało dużego znaczenia dla wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dowodzą tego dane za I kwartał br. Po pierwsze, duża część zatrudnionych w takich branżach jak gastronomia nie ma etatu. Po drugie, pensje w tego typu sektorach są na ogół niskie, dużo poniżej średniej w sektorze przedsiębiorstw. Do tego zatrudnienie w HoReCa (hotele, restauracje, catering) to niewielki odsetek pracujących w całej gospodarce.

– I kwartał na rynku pracy mimo dużych trudności w otoczeniu gospodarczym nie był zły. Wzrosła liczba rekrutacji, ale także wakatów, co pokazuje, że firmy mają problem ze znalezieniem pracowników. Pula wakatów wzrosła o 12 proc. rok do roku. Te dane widzieliśmy, zanim gospodarka się odmroziła – podkreśla Andrzej Kubisiak, ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Kolejne miesiące wróżą dobrą sytuację na rynku pracy, a więc także coraz więcej składek płynących do ZUS. – II kwartał to okres przyspieszenia i odrabiania strat. To wzmocnienie trendu odbudowy. Jak długo potrwa, zależy od sytuacji epidemicznej. Może nawet do końca roku, o ile nie trzeba będzie przymknąć gospodarki na jesieni – podkreśla Kubisiak.

