Listę spółek, w których nożyce płacowe są otwarte najszerzej, jest Comarch, krakowska spółka informatyczna. Na jej czele stoi Janusz Filipiak, twórca i główny akcjonariusz. W 2020 r. zarobił niemal 18,8 mln zł. Przeciętne wynagrodzenie w firmie informatycznej przekracza 100 tys. zł w skali roku. Prezes zarobił jednak prawie tyle, co 180 „przeciętnych pracowników”. Zasadnicze wynagrodzenie Filipiaka to 1,2 mln zł – nie odbiega od szefów wielu innych dużych firm. Wysokie zarobki to efekt ponad 11 mln zł premii oraz ponad 6 mln zł zarobków w spółkach zależnych Comarchu.

Na drugim miejscu znalazł się Francois Nuyts, szef Allegro. Jego wynagrodzenie to 13,8 mln zł, z czego większość przypadła na bonus uzyskany w Allegro.pl (na giełdzie notowane są akcje właściciela polskiego serwisu e-commerce, z siedzibą w Luksemburgu). Tu mnożnik jest wyraźnie niższy niż w przypadku szefa Comarchu również dlatego, że przeciętne zarobki w Allegro wyniosły w ubiegłym roku 124 tys. zł, czyli więcej niż w firmie IT. Uwzględniliśmy kwoty podawane jako wynagrodzenie przez spółkę. Nie wzięliśmy natomiast pod uwagę zarobku ze zbycia akcji Allegro, które od ubiegłego roku są notowane na GPW . W październiku Nuyts sprzedał ponad 1,2 mln walorów spółki po 43 zł za sztukę.

Rozpowszechniony jest pogląd, że najlepiej wynagradzani są prezesi firm finansowych. Nasze zestawienie tego nie potwierdza. W pierwszej dziesiątce znalazło się trzech szefów banków. Co oczywiste, wszystkie mają prywatnych właścicieli. Wysoka pozycja prezesów bierze się nie tylko z poziomu ich zarobków, lecz także z tego, że przeciętne wynagrodzenie pracowników w finansach nie jest wysokie – dotyczy to zwłaszcza banków z dużą siecią oddziałów. W Getin Noble Banku średnie całoroczne wynagrodzenie to 74 tys. zł. W Millennium niecałe 83 tys. zł. „Obniżenie średniego wynagrodzenia w 2020 roku wynika z istotnej zmiany struktury zatrudnienia po połączeniu z Eurobankiem oraz z niższego poziomu premii w związku z trudniejszym otoczeniem biznesowym w warunkach pandemii” – podaje bank.

Do najbardziej egalitarnych pod względem poziomu zarobków należą firmy państwowe. Wynika to z jednej strony z „kominówki”, ale z drugiej – z wysokiego poziomu przeciętnego uposażenia pracownika. Liderem pod względem okazuje się Polska Grupa Energetyczna. Tam średnie wynagrodzenie pracownika wyniosło w ubiegłym roku ponad 190 tys. zł, było o 7,1 proc. wyższe niż rok wcześniej. W Grupie Azoty łączne wynagrodzenie prezesów to ponad 30-krotność przeciętnej płacy w firmie. To jednak konsekwencja roszad w zarządzie (Mariusz Grab był prezesem niewiele ponad miesiąc, pełnił jednak również funkcję wiceprezesa). ©℗