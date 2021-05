– Bartłomiej Korniluk pełnił funkcję dyrektora departamentu podatków sektorowych, lokalnych oraz podatku od gier od 1 do 30 kwietnia 2021 r. Został powołany i odwołany ze stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami – potwierdza nasze ustalenia biuro prasowe resortu.

Odpowiedzi na pytania o to, czy trafił do ministerstwa w wyniku konkursu, jakie były powody odwołania i czy w resorcie wiedziano, że dyrektor przez wiele lat pracował jako ekspert dla branży hazardowej, nie otrzymaliśmy.

Bartłomiej Korniluk od października 2006 r. do czerwca 2018 r. był – jak sam wpisał na swoim profilu w portalu LinkedIn – doradcą prawnym Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych. Na stronach internetowych MF wciąż można znaleźć dwa dokumenty z 2011 r. i 2016 r., w których jest jednym z ekspertów zgłoszonych w toku prac legislacyjnych. Brał także udział i zabierał głos na posiedzeniach sejmowych komisji, które zajmowały się przepisami hazardowymi. Nie krył też, że ma krytyczne zdanie na temat tworzonego w tym obszarze prawa, zarówno za rządów PO-PSL, jak i PiS, które po dojściu do władzy zmieniało przepisy.

Nasi rozmówcy z resortu finansów wskazują, że to właśnie ponad dekada pracy w izbie, której zadaniem była ochrona interesów i reprezentowanie branży hazardowej, przesądziło, że Korniluk tylko miesiąc spędził jako dyrektor w MF.

– W resorcie pojawiły się plotki, że jego przyjście może oznaczać zmianę ustawy hazardowej w taki sposób, aby przełamać monopol państwowy w sektorze automatów do gier o niskich wygranych. O to zresztą IGPiOUR zabiegała w 2016 r. i kolejnych latach – mówi nasz informator.

Jak zatem Korniluk, który swoich poglądów i pracy dla branży hazardowej nie ukrywał, trafił do MF? Nasi rozmówcy wskazują, że nikt do jego kandydatury się teraz nie przyznaje.

– To jest dość istotny departament. Z jednej strony to tam właśnie powstają propozycje zmian legislacyjnych dotyczących hazardu, a z drugiej w MF nazywamy go miejscem spełniania zachcianek politycznych – mówi nasz kolejny rozmówca i wskazuje na podatek bankowy czy od sprzedaży detalicznej.