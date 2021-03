Trend jest widoczny w sektorze bankowym, z którym niewątpliwie pozostanie na dłużej. Dla obszaru finansów cyfryzacja to większa efektywność i lepsze dotarcie do klientów. – Cyfrowa transformacja to coś więcej niż cyfryzacja poszczególnych, wyizolowanych procesów w firmie. To skok efektywności całości organizacji wynikający z harmonizacji działania pomiędzy wszystkimi działami firmy rozwiązującymi problemy i wprowadzającymi innowacje. Chmura jest doskonałą platformą współpracy interdyscyplinarnych zespołów bazujących na wspólnych danych i procesach, składających się z ekspertów od finansów, bankowości, fintech, inżynierów, specjalistów od komunikacji czy regulacji – podkreśla Dominika Świerczyńska, dyrektor finansowy i członek zarządu Microsoft.