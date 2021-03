Usługi powszechne obejmują przyjmowanie, sortowanie, transport i doręczanie listów – w tym poleconych – o wadze do 2 kg (i odpowiednich wymiarach) oraz paczek do 10 kg lub 20 kg, gdy są nadesłane z zagranicy. Poczta Polska świadczy je nadawcom indywidualnym jako tzw. operator wyznaczony. Ponadto sieć jej placówek musi obejmować cały kraj, łącznie ze słabo zaludnionymi miejscowościami.

Ten problem miał rozwiązać ustawowy mechanizm wyrównywania operatorowi wyznaczonemu strat, jakie ponosi, realizując usługi powszechne. Przewiduje on, że jeśli w ciągu roku przychody z tej działalności nie pokryją kosztów, przysługuje rekompensata. Tylko że w praktyce to nie działa. – Poczta nie otrzymała jeszcze zwrotu za rok 2013. Strata na usługach powszechnych była wtedy prawie pięć razy mniejsza i wyniosła 110 mln zł.

Zgodnie z prawem pocztowym miały ją pokryć środki od działających w kraju operatorów, a resztę miał dorzucić budżet państwa . Zrzutka dotyczy firm, które w danym roku uzyskały ponad 1 mln zł ze świadczenia usług pocztowych (było ich osiem). Ponieważ jest proporcjonalna do obrotów, najwięcej przypadło na samą Pocztę – od konkurentów i państwa należy jej się zaś 10 mln zł. Czeka na nie do dziś m.in. dlatego, że przy ustalaniu wysokości składki operatorzy poszli do sądu. Ponieważ wciąż obowiązują te same regulacje, Poczta długo nie odzyska pieniędzy za ub.r.

Nowelizacja ma też sprawić, by listy i paczki doręczane w ramach usług powszechnych „stanowiły pełnowartościowy element działalności e-commerce”, czyli rynku, który – w przeciwieństwie do tradycyjnej korespondencji – szybko rośnie.

„S” krytykuje plan tak dużej redukcji zatrudnienia bez wcześniejszych analiz i badania obciążenia pracą. Organizacja ostrzega, że doprowadzi to do paraliżu PP, która już teraz odczuwa braki kadrowe, co odbija się na obsłudze klientów i terminach doręczeń. Podobne argumenty podnosi Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty. „Żadnego racjonalnego uzasadnienia” dla zwolnień grupowych nie widzi też Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej „Wschód”, który zgłosił pracodawcy spór zbiorowy o wycofanie decyzji o zwolnieniach grupowych.

Minister cyfryzacji bezprawnie w maju zeszłego roku przekazał Poczcie Polskiej bazę PESEL. O uzasadnieniu do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził nieważność tej decyzji, poinformował wczoraj TVN24. Poczta potrzebowała dane obywateli do tego, by przeprowadzić korespondencyjnie wybory prezydenckie; ostatecznie odbyły się one tradycyjnie, w lokalach wyborczych. Operatorowi przekazano imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy zameldowania dorosłych Polaków uprawnionych do głosowania. Skargę na decyzję resortu cyfryzacji złożył rzecznik praw obywatelskich.