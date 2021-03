Bezpiecznie w nietypowych czasach

Pandemiczna rzeczywistość determinuje nasze życie już od ponad roku. COVID19 nieoczekiwanie zmusił nas wszystkich do zmiany planów i dostosowania się do nowych okoliczności. Dystans społeczny, praca w domu, kontakt zdalny - to tylko niektóre z elementów naszej nowej codzienności. Kluczowe stało się bezpieczeństwo, zdrowie i troska o innych. W Getin Noble Banku od początku pandemii podjęliśmy szereg działań, aby umożliwić naszym klientom wygodny dostęp do ich finansów gwarantując przy tym najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa. Wymagało to od nas elastyczności i bezprecedensowych rozwiązań. Najpierw, utrzymując obowiązujący reżim sanitarny, przygotowaliśmy się do bezpiecznej obsługi Klientów i przeorganizowaliśmy pracę w placówkach. Nasze działania zostały docenione przez niezależnych ekspertów: według portalu MojeBankowanie.pl znaleźliśmy się w czołówce tych banków, które w czasie pandemii COVID-19 były najlepiej przygotowane do tradycyjnej obsługi Klientów.

Najwyższy poziom obsługi i bezpieczeństwa zapewniamy nie tylko w placówkach. Coraz większą rolę pełni bankowość zdalna, którą nasi Klienci wybierają coraz chętniej. Wszyscy, dla których pierwszy kontakt z bankowością mobilną i internetową nie był łatwy, mogli liczyć na wsparcie Contact Center. Nasi profesjonalni konsultanci cierpliwie wyjaśniali poszczególne rozwiązania i pomagali klientom dopiero poznającym zalety zdalnego bankowania. Dotyczyło to m.in. seniorów, którzy do tej pory preferowali osobiste wizyty w placówce. Pandemia to trudny czas. Wymaga on wiele troski i empatii. Okazujemy ją nie tylko w codziennej obsłudze, ale proponujemy także rozwiązania pomagające klientom, którzy nagle znaleźli się w trudnej sytuacji. Dlatego umożliwiliśmy odroczenie spłaty rat kredytów wprowadzając tzw. „wakacje kredytowe”. Klientom firmowym dodatkowo umożliwiliśmy ubieganie się, za pomocą bankowości internetowej, o dofinansowanie ze środków PFR.

Zmieniamy się na lepsze

Nasz bank rozwija się wraz z rynkiem, ale przede wszystkim wraz z potrzebami klientów. Każdego dnia zadajemy sobie pytanie, co możemy zrobić, aby wyprzedzić ich oczekiwania, zaoferować produkt bądź rozwiązanie, jakiego potrzebują właśnie teraz. Nasi klienci są różni i tak samo różne są ich potrzeby.

Z jednej strony obserwujemy duży wzrost zainteresowania bankowością online, z drugiej – dla części klientów nadal ważny jest kontakt bezpośredni i wizyta w placówce. Niektórzy wolą płatności tradycyjne, inni wybierają płatności zbliżeniowe telefonem lub zegarkiem. Wiemy o tym i rozwijamy ofertę w taki sposób, aby zadowoliła zarówno tych, którzy najbardziej cenią prostotę, jak i tych, którzy preferują bardziej wysublimowane rozwiązania. Wśród nowości, które wprowadziliśmy w ostatnich miesiącach, znalazły się m.in. ubezpieczenia, z których można skorzystać bez wychodzenia z domu. Są wśród nich atrakcyjne ubezpieczenie nieruchomości Mój Bezpieczny Dom czy nowy wariant ubezpieczenia kredytów gotówkowych. Dla fanów gier komputerowych we współpracy z firmą Mastercard stworzyliśmy wyjątkową kartę debetową ozdobioną wizerunkiem postaci z kultowej gry League of Legends, która oferuje graczom szereg korzyści. Dla wygody klientów wprowadziliśmy również możliwość prośby o przelew oraz opcję podziału rachunku za pośrednictwem BLIK.

Cyfrowa bankowość z ludzką twarzą

Dbamy o to, aby codziennie bankowanie było coraz prostsze i wygodniejsze, dlatego wprowadzamy rozwiązania, które ułatwiają życie i oszczędzają cenny czas naszych klientów. Wprowadzona przez nas nowa usługa płatności mobilnych SwatchPAY! jest alternatywą dla płatności telefonem i pozwala na wykonanie transakcji nawet wtedy, gdy bateria w zegarku jest rozładowana. Otworzyliśmy też dostęp do usługi MojeID, dzięki której, w wybranych usługach komercyjnych oferowanych przez inne firmy, można w prosty sposób potwierdzić zdalnie swoją tożsamość. Te zaawansowane rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo i komfort bankowania, szczególnie teraz, gdy ograniczają nas restrykcje związane z koronawirusem.

W 2020 roku rozpoczęliśmy strategiczny program transformacji cyfrowej. Dzięki niemu wprowadziliśmy już szereg zmian w bankowości internetowej i mobilnej ułatwiających naszym klientom codzienne korzystanie z produktów i usług banku. Chcemy, aby bankowanie z Getin Noble Bankiem było proste i zrozumiałe; aby klienci mogli łatwo i wygodnie załatwić każdą sprawę dotyczącą finansów zdalnie, w dowolnym momencie dnia. W najbliższych miesiącach będziemy nadal rozwijać usługi cyfrowe – wprowadzimy rozwiązania wykorzystujące szanse związane z unijną dyrektywą PSD2, a także z wymianą walut. Nieustannie dbamy również o cyberbezpieczeństwo, inwestując m.in. w zaawansowane systemy i procedury przeciwdziałania oszustwom oraz wprowadzając nowoczesne sposoby autoryzacji transakcji online. Pamiętamy też o klientach, którzy preferują osobisty kontakt z doradcą w oddziale. Dla nich kontynuujemy modernizację sieci naszych placówek, dostosowując ich profil oraz lokalizacje do regularnie badanych potrzeb klientów. Systematycznie rozwijamy sieć wpłatomatów i bankomatów umiejscowionych w oddziałach i dbamy o stałą, aktywną komunikację na temat dostępności naszych placówek.

Nie rzucamy słów na wiatr

Często deklarujemy, że wysoka jakość obsługi jest dla nas bardzo ważna. Nie są to puste słowa. O ich prawdziwości świadczą liczne nagrody i wyróżnienia otrzymane w prestiżowych rankingach, przyznawane co roku przez niezależnych ekspertów. W czerwcu minionego roku zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu bankowości „Złoty Bankier”, w głównej kategorii „Złoty Bank 2020 – Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”. Wyróżnienia w rankingu „Złoty Bankier” przyznawane są przez klientów i ekspertów branżowych od 2009 roku bankom, które w swojej działalności stawiają na najlepsze praktyki rynkowe oraz oferują produkty najlepiej odpowiadające potrzebom klientów. To największy w kraju projekt badawczy dotyczący poziomu obsługi bankowej i jakości produktów. Doceniono nas również za budowanie relacji z klientami w rankingu „Gwiazdy Bankowości”, gdzie stanęliśmy na podium w kategorii „Gwiazda relacji z klientem”. W rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”, oceniającym jakość obsługi bankowej w Polsce, znaleźliśmy się w czołówce w dwóch kategoriach „Klient zdalny” i „Bank dla Kowalskiego”. Cieszymy się, że możemy oferować produkty i usługi, które satysfakcjonują naszych klientów i jesteśmy wdzięczni za zaufanie, którym nas darzą. To ono motywuje nas do dalszego rozwoju i utrzymania jakości obsługi na najwyższym poziomie.

Za wysoką jakością stoją profesjonalni i życzliwi ludzie

Pozytywne doświadczenia klientów to podstawa nowoczesnej bankowości i naszego biznesowego DNA. Pomaga nam w tym program budowy i zarządzania doświadczeniami klientów. Systemowo zbieramy ich opinie i uwzględniamy je w optymalizacji procesów i podwyższeniu jakości działania wszystkich obszarów banku, szczególnie tych, które mają bezpośredni kontakt z klientami. Obietnica najwyższej jakości zobowiązuje. Niezależnie od sposobu kontaktu jaki wybiorą klienci, jesteśmy skoncentrowani na ich potrzebach, by profesjonalnie i z życzliwością pomóc im odnaleźć się w świecie finansów - każdego dnia.