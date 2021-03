Po historycznym roku 2020 z pierwszą recesją od 30 lat w kolejnych gospodarka będzie się odbudowywać. Oceny, na ile wpłynie na to Krajowy Plan Odbudowy, podjęli się ekonomiści Credit Agricole. Ich zdaniem decydować o tym będzie tempo napływu pieniędzy z KPO, który opisuje wydanie 24 mld euro dotacji z 58 mld całego funduszu odbudowy. Reszta ma być wydana w formie pożyczek. Ramy czasowe finansowania projektów z funduszu to lata 2021–2026.

W tym roku jednak relatywnie niewiele – 10 proc. „Biorąc pod uwagę, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem Polska powinna przedłożyć KPO do Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 r., a następnie KE ma dwa miesiące na ocenę, to założenie o niskim wykorzystaniu środków unijnych w br. jest naszym zdaniem zasadne” – piszą w analizie. Dlatego na razie ekonomiści banku utrzymują dotychczasową prognozę wzrostu PKB w 2021 r. w Polsce na poziomie 3,6 proc., choć nie wykluczają, że ostatecznie będzie wyższy.

W kolejnych latach wzrost będzie przyspieszał, jednak na ile Polska skorzysta z KPO, będzie zależało od trzech czynników. Pierwszy to sprawność w dystrybucji i wydawaniu tych pieniędzy. Z tym nie powinno być większych problemów z uwagi na biegłość polskich instytucji w wydatkowaniu unijnych funduszy. Kolejna kwestia to, ile z tych pieniędzy zostanie ostatecznie w Polsce, a ile za pośrednictwem importu popłynie poza nasz kraj. „Dobrym przykładem w tym zakresie jest zakup szczepionek przeciwko COVID-19 za 1,4 mld EUR, które w 100 proc. pochodzą z importu. W obecnej chwili nie jest możliwa precyzyjna ocena importochłonności KPO” – zastrzegają analitycy. A komponent importowy będzie w wielu wydatkach inwestycyjnych, np. w dziedzinie niskoemisyjnego transportu czy OZE. Jednak warto zwrócić uwagę, że np. zakup szczepionek ze środków UE będzie oznaczał oszczędności w budżecie i możliwość wydania tych pieniędzy na inne cele.

Trzecia sprawa, która będzie rzutowała na tempo wydawania pieniędzy, to sytuacja epidemiczna i jej wpływ na gospodarkę. Choć ekonomiści z banku nie wykluczają, że możliwy jest nawrót epidemii jesienią, to ich zdaniem z powodu akcji szczepień, większej odporności całego społeczeństwa raczej nie grozi nam wówczas powrót do najbardziej restrykcyjnych form zamknięcia gospodarki . Więc choć sytuacja epidemiczna może hamować inwestycje w branżach, które najbardziej boją się COVID-19, jak turystyka, to jednak już na przemysł nie powinno mieć to wpływu. Warto przy tym zwrócić uwagę, że fundusz odbudowy ma pomóc części firm się przebranżowić.

– Nie jesteśmy tak optymistyczni, choć z pewnością KPO podbije nam tempo w tym i w przyszłym roku. Ważne, żeby środki zaczęły być wydawane jak najszybciej, już w 2021 r. To jest kluczowe, bo te pieniądze będą potrzebne w momencie wychodzenia z kryzysu. Jeśli to ma być coś, co wepchnie gospodarkę na przedpandemiczne tory, to nie może być w tym opóźnienia – mówi Jakub Sawulski. Jego zdaniem jest szansa, że przy wykorzystaniu pieniędzy z KPO dość szybko wrócimy do trendu wzrostowego tak, jakby pandemii nie było. To się może udać również dlatego, że kryzys związany z COVID-19 miał u nas nieco inny przebieg niż w gospodarkach, które najbardziej ucierpiały. Chodzi o relatywnie niewielki udział usług turystycznych, gastronomii czy hotelarstwa w wartości dodanej.