W tym przypadku jednak mglistość gospodarczego obrazu to nie tylko zasługa gusowskiej metodologii, ale również efekt praktyki fiskusa, stosowanej przy vatowskich rozliczeniach. Bo tak jak dane o sprzedaży mogą nadmiernie zaczerniać obraz konsumpcji, tak informacje o VAT zbyt mocno malować go na różowo. W budżetowej tabeli widzimy wpływy netto, po uwzględnieniu wypłaconych przez fiskusa zwrotów VAT-u dla podatników. Nieprzejrzystość polega na tym, że fiskus niejednokrotnie dość kreatywnie podchodził do wypłacania tych zwrotów, a ostatni przykład to wiosna ubiegłego roku. Wtedy wypłaty zwrotów przyspieszono. To, co podatnicy powinni otrzymać w czerwcu i lipcu, dostali już w kwietniu i maju. MF twierdzi, że chodziło o podtrzymanie płynności w firmach, ale taka operacja odciska też mocne piętno na wynikach budżetu: wiosną wpływy z VAT załamały się, by w lecie wystrzelić w górę. Stąd do informacji o wpływach z najważniejszego z podatków należy podchodzić z rezerwą, do czasu, aż resort podzieli się danymi o tzw. dochodach brutto z VAT. Na razie wszystko wskazuje na to, że kombinowania na zwrotach w drugiej połowie roku nie było: MF się do tego nie przyznaje, a i większe anomalie w postaci nagłego spadku wpływów z VAT też nie wystąpiły. Ale z powodu tych wszystkich niejasności ocena sytuacji w budżecie (z jednej strony) i w konsumpcji prywatnej (z drugiej) jest co najmniej utrudniona. Z tego powodu wszyscy ci, którzy w ostatnich dniach wzięli się za wyliczenia, jak się zmieniła luka w VAT pod wpływem pandemii, powinni wstrzymać konie, przynajmniej do piątku, gdy GUS poda bardziej szczegółowe dane o gospodarce w IV kwartale.