W ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku krajowe banki zamknęły pół tysiąca oddziałów. Ich liczba spadła do 5,6 tys. Dziesięć lat wcześniej oddziałów było prawie 7 tys. W sumie wszystkich placówek: filii, ekspozytur i innych miejsc obsługi klientów jest niemal 8,5 tys. Ale przed dekadą ich liczba przekraczała 14 tys. Szukając oszczędności, banki przenoszą się z dużych oddziałów (marmurów popularnych w pierwszych latach transformacji), do mniejszych punktów, zdarza się, że bez możliwości obsługi gotówkowej. To sprawia, że część usług odchodzi do lamusa. Albo spotykana jest tak rzadko, że banki, które je oferują, stają się monopolistami lub członkami oligopolu.