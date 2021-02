Wniosek? To, że nie zalała nas fala bankructw, nie oznacza, że nie było problemów z wypłacalnością. Gwałtownie rosnąca liczba postępowań układowych sugeruje, że bankrutów może być więcej, gdy przedsiębiorcy zostaną odcięci od rządowych kroplówek, a poprawa koniunktury w gospodarce będzie słabsza, niż się tego oczekuje. To ryzyko występuje nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Ostatnio zwracał na nie uwagę Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który podkreśla, że mimo recesji związanej z pandemią liczba bankructw w 13 przeanalizowanych krajach spadła, co jest ewenementem w porównaniu do innych kryzysów. Ale zaznacza, że ten spadek może również odzwierciedlać moratoria dotyczące wniosków o ogłoszenie upadłości wdrożone w niektórych krajach. Gita Gopinath, główna ekonomistka funduszu, uważa, że osoby odpowiedzialne za politykę gospodarczą powinny się przygotować na następstwa „stłumionych upadłości”.