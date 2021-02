Coraz większe zainteresowanie rynkiem akcji zauważa też Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. UKNF potencjalne ryzyko chce jednak rozbroić, prowadząc akcje edukacyjne, bo wychodzi z założenia, że jeśli ktoś decyduje się inwestować samodzielnie, bez udziału profesjonalistów w rodzaju funduszy inwestycyjnych, to powinien być do tego przygotowany. Jak mówi Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego KNF odpowiedzialny za pion nadzoru nad rynkiem kapitałowym, urząd zwracał uwagę m.in. na rolę mediów społecznościowych we współczesnym inwestowaniu, zalecając krytyczne podejście do znajdujących się tam treści. – Szczególnie w przypadku, gdy zachęcają one do inwestowania w określone produkty. Zdarza się bowiem często, że osoby piszące wyłącznie o pozytywnych aspektach takich inwestycji mają ukryte motywy, np. chcą podbić cenę rynkową akcji z zamiarem ich sprzedania. Zrozumienie zasad funkcjonowania rynku, w tym wpływ informacji na kształtowanie się cen instrumentów finansowych to minimum, z jakim należy rozważać przystąpienie do samodzielnego podejmowania decyzji inwestycyjnych – mówi Rafal Mikusiński. Dodaje, że w tym kontekście wprowadzanie kolejnych regulacji czy zakazów to nie zawsze jest najlepszy sposób. Ale przypomina też, że UKNF ma odpowiednie narzędzia, by ścigać tych, którzy dopuścili się manipulacji. Osobie, która się jej dopuści, grozi grzywna do 5 mln zł albo kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu (albo obie te kary łącznie). Taka sama kara grozi osobie, która wykorzystuje informację poufną.