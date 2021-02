W stanie faktycznym analizowanej sprawy spółka w organizacji zawarła umowę, na podstawie której w przyszłości kontrahent miał jej wypłacić pieniądze . Ostatecznie przekazanie środków finansowych nastąpiło już po wpisaniu spółki do KRS. Spółka potem ich nie zwróciła. SN podkreślił, że osoby działające w imieniu spółki w organizacji mogą odpowiadać tylko za konkretne zobowiązanie. Trzeba więc rozróżniać określony stosunek prawny (np. umowę) oraz wynikające z niego wierzytelności (długi). Spółka w organizacji zawarła określoną umowę, ale zobowiązanie – dług – powstał później, już po wpisie do KRS. Dopiero wtedy spółka otrzymała pieniądze, i to ona w związku z tym jest zobowiązana do ich zwrotu. Osoby działające w imieniu spółki w organizacji nie powinny odpowiadać za dług powstały po wpisaniu spółki do KRS. Będą one odpowiadać tylko za takie wierzytelności, które powstały do tego czasu.