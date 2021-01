Cała prawda o… symulacji kredytu

Symulacja kredytu to pakiet informacji, jakie powinieneś otrzymać starając się o wsparcie finansowe z banku. Jeśli chcesz samodzielnie przygotować zestawienie rat, możesz skorzystać z symulatora kredytowego online.

Dzięki temu w zaledwie kilka minut dowiesz się, jaką masz zdolność kredytową w wybranych bankach. Ponadto, otrzymasz informację odnośnie kosztów przyszłego kredytu hipotecznego.

Przybliżając się do realizacji swojego marzenia o własnym „M”, warto porównać kilka ofert kredytów hipotecznych. Różnice w kosztach całego zobowiązania mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych.

Jakie są dostępne rozwiązania?

W pierwszej kolejności możesz skorzystać z porównywarki kredytów hipotecznych. W większości przypadków wystarczy, że podasz wartość nieruchomości, którą chcesz kupić, kwotę kredytu, jakiej potrzebujesz, a także wskażesz cel kredytowania (np. zakup nieruchomości czy remont mieszkania) oraz okres spłaty. Wówczas otrzymasz symulację wysokości raty w kilku bankach, prowizji oraz pozostałych kosztów kredytu (m.in. marży, od której zależy oprocentowanie zaciągniętego zobowiązania).

Jeżeli natomiast potrzebujesz bardziej dokładnego wyliczenia oraz zestawienia rat i spłacanych w nich części kapitału i odsetek, powinieneś wykorzystać kalkulator kredytowy. Dostępny jest on na stronie mFinanse.

Czego potrzebujesz, aby skorzystać z kalkulatora?

Dane potrzebne do przeprowadzenia symulacji zdolności kredytowej przy użyciu kalkulatora to informacje, które będziesz musiał przedstawić również bankowi w momencie składania wniosku. Są to między innymi:

liczba wnioskodawców i ich wiek,

wysokość łącznych miesięcznych dochodów oraz zobowiązań,

planowany okres spłaty.

Natomiast w przypadku, gdy chcesz się dowiedzieć jaka będzie Twoja przyszła rata, kalkulator poprosi Cię o podanie:

kwoty i celu kredytu,

wartości nieruchomości,

rodzaju zabezpieczenia,

okresu kredytowania,

wieku potencjalnego kredytobiorcy.

Po podaniu wskazanych informacji otrzymasz wyliczenia dotyczące potencjalnej zdolności kredytowej oraz miesięcznej raty kredytu.

Pamiętaj, że symulacja kredytu hipotecznego to jedynie pierwszy krok do zakupu własnej nieruchomości. Jej wynik nie jest jednoznaczny z pozytywną decyzją banku. W celu poznania dokładniejszych szczegółów swoich możliwości oraz analizy ofert warto umówić się na spotkanie z ekspertem mFinanse.