Formalnie skargę złożyła rada nadzorcza Idea Banku. Szczegóły ujawniła poniedziałkowa „Gazeta Wyborcza”. Dokument, który został złożony w ubiegłym tygodniu do BFG (taki jest tryb postępowania w tego typu sprawie, za pośrednictwem funduszu skarga trafia do sądu administracyjnego), został opracowany nie przez kancelarię Giertycha, ale przez firmę Domański Zakrzewski Palinka, jedną z największych na naszym rynku prawniczym.

Nie tylko Czarnecki zaskarżył decyzję BFG o przymusowej restrukturyzacji Idei. Zrobili to również posiadacze obligacji GetBacku. Niemal trzy lata temu firma windykacyjna zaprzestała obsługi zobowiązań. Idea Bank pośredniczył w dystrybucji papierów GetBacku o wartości kilkuset milionów złotych. Obligatariusze firmy windykacyjnej mają pretensje o to, że ich roszczenia nie trafiły do Banku Pekao. Zmniejszyło to ich szanse na odszkodowania od Idei, nawet gdyby udało im się uzyskać korzystne rozstrzygnięcia w sądzie.