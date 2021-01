Jednak dziś bank realizuje ją z dużo większym rozmachem, a Paweł Mucha nie jest jedynym tego przykładem. I trzeba przyznać, że tak daleko idącej „unii personalnej” między bankiem narodowym a rządem i tworzącą go partią oraz prezydentem jeszcze nie mieliśmy. Belka zatrudniał Barcikowskiego na stanowisku „skromnego” szefa departamentu. Glapiński też sięgnął po człowieka służb, ale umieścił wyżej. Mowa o Piotrze Pogonowskim, który został powołany do zarządu NBP miesiąc po odejściu ze stanowiska szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rzadko mamy też do czynienia z sytuacją, w której do ścisłego kierownictwa banku centralnego wchodzi ktoś, kto nigdy nie był kojarzony z bankowością czy w ogóle gospodarką, za to zasiadał we władzach rządzącej partii. A tu pod koniec września 2020 r. wiceprezesem NBP został Adam Lipiński, obejmując tę funkcję niemal wprost z fotela wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Lipiński musiał zrzec się członkostwa w PiS i zrezygnować z mandatu posła, bo zgodnie z prawem członek zarządu NBP nie może być członkiem partii politycznej – ale zrobił to krótko przed powołaniem do władz banku. Historia zacieśniania związków między władzą monetarną i polityczną za kadencji prezesa Adama Glapińskiego jest dłuższa. W pewnym momencie jego zarząd przypominał nawet coś w rodzaju „kierownictwa Ministerstwa Finansów na uchodźstwie”, gdy trafili do niego po swoich rządowych dymisjach z MF Paweł Szałamacha i Teresa Czerwińska.