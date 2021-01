Dokument będący podstawą uruchomienia wobec Idea Banku przymusowej restrukturyzacji, w efekcie której tzw. zorganizowana część przedsiębiorstwa została przejęta przez Bank Pekao, prezentuje jednak również inne wyliczenia. Wskazują one, że tzw. wartość zbycia Idei mogła co prawda wynosić niemal -1,1 mld zł, ale przy optymistycznych założeniach mogło to być też prawie +190 mln zł. Z kolei tzw. wartość zachowana to przedział od prawie -0,5 mld zł do +382 mln zł na plusie. Ta ostatnia wartość jest ponad dwukrotnie wyższa od prezentowanej przez sam bank.