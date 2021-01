„Wzrost portfela kredytów mieszkaniowych umożliwił bankom hipotecznym zwiększenie emisji listów zastawnych. W 2019 r. banki hipoteczne wyemitowały na rynku krajowym listy zastawne o wartości 1,2 mld zł, w tym po raz pierwszy dokonano emisji tzw. zielonych hipotecznych listów zastawnych [to papiery wykorzystywane do finansowania lub refinansowania projektów uznawanych za «zielone», czyli co do zasady energooszczędne – red.]. Wartość ich zobowiązań z tytułu emisji listów zastawnych na rynku krajowym osiągnęła na koniec roku 11,9 mld zł” – wskazuje Ministerstwo Finansów