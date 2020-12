Opierając się na zeznaniach zwolnionych przez Czarneckiego menedżerów Idei, prokuratura zarzuca biznesmenowi, że jako przewodniczący rady nadzorczej miał wiedzę na temat sprzedaży. KNF we wczorajszym komunikacie nie wspomina o radzie banku. „Od dnia 20 listopada 2017 r. bank posiadał prawną możliwość oferowania instrumentów finansowych. Oznacza to, że zobowiązany był do przeprowadzenia procesu przygotowawczego przed wprowadzeniem nowego produktu do swojej oferty. Oferowanie obligacji GetBack SA odbywało się jednak poza procedurami obowiązującymi w banku. Protokoły z posiedzeń Komitetu Produktowego wskazują, że obligacje nie były przedmiotem jego obrad” – informuje nadzór.