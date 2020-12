Zdaniem Ludwika Koteckiego, dyrektora Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, idea „zazieleniania” nie jest jeszcze zaszczepiona w DNA banków i wiele jest wciąż do zrobienia w tym zakresie na poziomie instytucji finansowych. – Prace nad taksonomią (wykaz inwestycji uznawanych w Unii za zrównoważone – przyp. red.) oznaczają, że będzie się ona rozszerzać na więcej sektorów i więcej branż, a z czasem będzie stawała się coraz bardziej ambitna i wymagająca, jeśli chodzi o „zazielenianie” nie tylko inwestycji, lecz także całej działalności gospodarczej , w tym finansowej. Będzie więc przyspieszała regulacja sektora finansowego pod tym kątem – mówi DGP Kotecki. Jego zdaniem poza koniecznością dostosowania się do nowych regulacji proces ten rodzi nowe ryzyka dla polskiego sektora finansowego, bo pewne aktywa zabezpieczające kredyty mogą stracić wartość, a pewne rodzaje finansowanej działalności – rentowność. Także klienci będą wybierać bardziej „zielone” banki, więc ryzyko reputacji też będzie miało coraz większe znaczenie.

– Polskie banki są w tyle wobec tych, które są częścią międzynarodowych instytucji i mogą czerpać wiedzę ze swoich central. Musiały rozwinąć know-how wewnętrznie, co zajmuje więcej czasu. Nadal jednak polskie instytucje sektora finansowego w małym stopniu doceniają europejską strategię zrównoważonego finansowania, ale sytuacja ta ewoluuje – zauważa w rozmowie z DGP Zofia Wetmańska z think tanku WiseEuropa. Jej zdaniem bardzo dobrą wiadomością jest, że BGK planuje wprowadzić mierniki ilościowe, bo to ten bank będzie kluczową instytucją dla programów publicznych wspieranych przez fundusze europejskie, w tym fundusz odbudowy, które w ponad 30 proc. mają być skierowane na zielone inwestycje. – Tutaj wyznacznikiem i narzędziem do kategoryzowania inwestycji staje się europejska taksonomia, którą publiczne instytucje będą musiały wdrożyć szybciej niż się spodziewały – mówi Wetmańska. Ekspertka zwraca uwagę, że nadal nie ma odgórnych wytycznych w zakresie zrównoważonego finansowania ze strony krajowego regulatora – KNF, co tylko spowalnia proces finansowania zielonej transformacji, a banki, tworząc własne strategie, niejako wychodzą „przed szereg”. Dodała, że wytyczne dotyczące zrównoważonych inwestycji będą obejmować w Unii coraz więcej obszarów – nie tylko energetykę, lecz także np. gospodarkę obiegu zamkniętego.