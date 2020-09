Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,21 proc. i wyniósł 28.053,75 pkt.

S&P 500 zniżkował 0,46 proc. i wyniósł 3.385,49 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 1,25 proc., do 11.050,47 pkt.

Fed utrzymał w środę główną stopę procentową w przedziale 0-0,25 proc. Z prognoz Fedu wynika, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca 2023 r.

Brak zmiany stóp procentowych był zgodny z oczekiwaniami rynku. Przeciwko decyzji głosowali Robert S. Kaplan i Neel Kashkari.

"Ze względu na to, że inflacja utrzymuje się poniżej tego długoterminowego celu, Komitet będzie dążył do osiągnięcia przez pewien czas inflacji umiarkowanie powyżej 2 proc., tak aby inflacja wynosiła średnio 2 proc. w czasie, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostały dobrze zakotwiczone na poziomie 2 proc." - napisano w oświadczeniu.

Fed wskazywał, że stopy procentowe będą utrzymane na obecnym poziomie do czasu, aż warunki na rynku pracy osiągną założenia Fedu dotyczące pełnego zatrudnienia, a inflacja wzrośnie do 2 proc. i będzie na dobrej drodze do umiarkowanego przekroczenia 2 proc. przez pewien czas.

"Inwestorzy powinni dostosować swoje pozycje na wzrosty. Bankom centralnym nie skończyła się amunicja" - powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.

Notowania FedEx rosły 7,5 proc. Spółka podała, że skorygowany zysk na akcje wyniósł 4,87 USD wobec oczekiwanych na rynku 2,69 USD.

Akcje Facebooka spadły o 1 proc. „Wall Street Journal” podał, że Federalna Komisja Handlu (FTC) przygotowuje się do złożenia pod koniec roku pozwu antymonopolowego przeciwko Facebookowi. FTC zarzuca koncernowi praktyki antyrynkowe, w tym tłumienie konkurencji m.in. przez wykorzystywanie swojej dominującej pozycji na rynku.

Adobe szedł w dół o 1,5 proc. chociaż zysk na akcję spółki wyniósł 2,57 USD vs konsensus rynkowy na poziomie 2,41 USD.

Kodak szedł w górę o 56 proc. Kancelaria prawnicza wynajęta przez zarząd spółki wydała opinię, że transakcja dotycząca przyznania opcji na 1,75 mln akcji spółki dla CEO firmy Jima Continenzy, gdy zarząd dowiedział się o wielomilionowym grancie przyznanym przez rząd USA, nie naruszyła wewnętrznych zasad spółki ws. wykorzystania informacji poufnych.

Akcje Overstock rosły 2,5 proc. Wedbush ustalił rekomendację dla akcji spółki na "przeważaj", a cenę docelową na 92 USD za akcję.

Sprzedaż detaliczna w USA w sierpniu wzrosła o 0,6 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - podali statystycy Departamentu Handlu. Analitycy oczekiwali wzrostu o 1 proc.