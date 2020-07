Bank Pekao jako pierwszy bank w Polsce umożliwił swoim klientom otwarcie za pomocą biometrii. Co to oznacza? Chcąc założyć konto osobiste nie trzeba już składać wizyty w oddziale, a do weryfikacji tożsamości wystarczy… selfie. Wniosek można złożyć za pośrednictwem formularza internetowego na podstronie banku albo przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego i zainstalowanej na nim aplikacji mobilnej PeoPay.

Jak to się odbywa? Po zainstalowaniu aplikacji PeoPay należy wybrać opcję „załóż konto”. Przed nami trzy proste kroki. Pierwszy to wypełnienie wniosku online (jeśli udzielimy na to zgodę, część danych może zostać pobrana z Facebooka albo konta Google). Drugi to weryfikacja tożsamości dzięki zdjęciom dokumentu tożsamości oraz wykonaniu selfie. Trzeci – zatwierdzenie umowy zdalnie (hasłem otrzymanym drogą SMS-ową).

Cały proces trwa zaledwie ok. 10-15 minut. Po tym czasie konto osobiste w Pekao jest otwarte, a karta do niego zamówiona. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii biometrycznej formalności są ograniczone do absolutnego minimum. Wszystko bezpiecznie i wygodnie, bez wychodzenia z domu. Kliknij i sprawdź, jak założyć Konto Przekorzystne.

Konto Przekorzystne i premia za zdalne otwarcie

Dodatkowym argumentem przemawiającym za otwarciem Konta Przekorzystnego samodzielnie jest możliwość zdobycia premii w wysokości 100 zł. W ramach promocji trwającej do 30 września br., gwarantowane 100 zł otrzyma każdy klient, który założy w ten sposób Konto Przekorzystne, a następnie przez trzy kolejne miesiące będzie spełniał łącznie trzy proste warunki:

• wpływ na konto min. 500 zł w miesiącu,

• minimum jedna transakcja bezgotówkową kartą albo w aplikacji mobilnej PeoPay miesięcznie,

• minimum jedno logowanie miesięcznie do aplikacji mobilnej PeoPay.

Na tym jednak nie kończy się lista korzyści oferowanych klientom, którzy otworzą Konto Przekorzystne. Kolejna z nich to oprocentowanie 2% na Koncie Oszczędnościowym przez 120 dni. Przy ulokowaniu na Koncie Oszczędnościowym 20 tys. zł łatwo policzyć, że dla takiej kwoty łączne odsetki (już po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych) wyniosą ponad 105 zł. Z kolei np. przy ulokowaniu 10 tys. zł będzie to „na rękę” ok. 53 zł. Biorąc pod uwagę to, że wskutek obniżki stóp procentowych w Polsce niemal do zera, obecnie bardzo wiele lokat czy kont oszczędnościowych w bankach ma iście symboliczne oprocentowanie np. 0,01 czy 0,1%, 2% przez 4 miesiące wyglądają imponująco.

Dodatkowo nowi posiadacze Konta Przekorzystnego mogą czerpać dodatkowe korzyści, dołączając do programu lojalnościowego Mastercard Bezcenne Chwile. Umożliwia on zbieranie punktów za płatności bezgotówkowe. Są one wymienne na nagrody - . Teraz, w ramach promocji banku Pekao i Mastercard, osoby z Kontem Przekorzystnym otrzymują na start 3400 punktów. Tyle wystarczy m.in. aby otrzymać voucher o wartości 50 zł na Allegro. Klienci banku Pekao mogą także zarabiać na programie rekomendacyjnym. Za każde skutecznie polecenie Konta Przekorzystnego bank płaci 100 zł.

Konto Przekorzystne – ile kosztuje, co daje?

Konto Przekorzystne jest darmowe po spełnieniu dwóch zdecydowanie niewygórowanych warunków. Są to:

• wpływy miesięcznie na konto min. 500 zł,

• minimum jedna transakcja bezgotówkową kartą albo w aplikacji mobilnej PeoPay miesięcznie.

Po ich spełnieniu 0 zł kosztują m.in.:

• prowadzenie konta,

• obsługa karty debetowej,

• wypłaty ze wszystkich bankomatów za granicą,

• dwie wypłaty z bankomatów obcych w Polsce w miesiącu.

Darmowe na Koncie Przekorzystnym są też m.in. przelewy z poziomu aplikacji mobilnej czy bankowości internetowej, wydanie karty do konta, wszystkie wypłaty z bankomatów Pekao czy przewalutowanie przy płatnościach kartą.

Co ważne, wymienione przed chwilą warunki (wpływy min. 500 zł i jedna transakcja kartą) dotyczą wyłącznie posiadaczy Konta Przekorzystnego, którzy ukończyli 26 lat. Młodsi klienci mogą korzystać m.in z darmowego prowadzenie konta, obsługę karty czy możliwość nielimitowanych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce i na całym świecie bez opłat. Aplikacja i nowoczesne rozwiązania biometryczne z pewnością to ułatwią. Co więcej, rodzice dzieci w wieku 6-13 lat, mogą być zainteresowani także promocjami dostępnymi w ramach aplikacji PeoPay KIDS z kieszonkowym 50 zł na start.